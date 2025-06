Con quella faccia un po’ così | un viaggio nel mondo di Paolo Conte a Coazze

Preparatevi a immergervi in un viaggio emozionante nel mondo di Paolo Conte a Coazze, dove musica e cultura si fondono in un evento imperdibile. Sabato 21 giugno alle 20:45, nell’ambito del Festival Luigi Pirandello e del ‘900, l’Accademia dei Folli apre le porte al suo nuovo Portrait, un omaggio ai giganti della musica italiana e internazionale del secolo scorso. Un’occasione unica per scoprire storie, melodie e ricordi indimenticabili—non mancate!

Sabato 21 giugno alle 20.45, nell’ambito del Festival nazionale Luigi Pirandello e del’900, l’Accademia dei Folli è di scena al Palafeste di Coazze con una nuova produzione del filone Portrait, con cui la compagnia dipinge ritratti di grandi artisti della musica italiana e internazionale del ‘900. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Con quella faccia un po’ così": un viaggio nel mondo di Paolo Conte a Coazze

In questa notizia si parla di: faccia - così - viaggio - mondo

“Non ho firmato la lettera al ministro Giuli per il cinema in crisi perché non serve il faccia a faccia. Ci vuole una mediazione”: così Alessandro Gassmann - Alessandro Gassmann spiega perché non ha firmato la lettera al Ministro Giuli sul cinema in crisi, sottolineando l'importanza di una mediazione piuttosto che un confronto frontale.

Nuova puntata de “Lo Stato delle Cose”, in onda lunedì 19 maggio alle 21.20 su Rai 3. Il programma condotto da Massimo Giletti ospita Michele Santoro per un faccia a faccia sulla attualità politica italiana e internazionale anche alla luce delle telefonate di Tru Vai su Facebook

Con quella faccia un po’ così: un viaggio nel mondo di Paolo Conte a Coazze; Javier Cercas: «Il mio viaggio con il Papa ai confini del mondo»; Murubutu ci porta a fare un viaggio non normato nelle città, alla faccia dell'overtourism.