Con lo spettacolo Bambolotto di Maura Bloom si apre la rassegna Bla bla Femina

Prepariamoci a ridere di gusto e a scoprire il talento brillante di Maura Bloom, protagonista dello spettacolo “Bambolotto” che aprirà la rassegna “Bla bla Femina” mercoledì 18 giugno al Castello de’ Monti di Corigliano d’Otranto. Un evento imperdibile per immergersi in un mix di comicità, cultura e creatività, promosso dall’associazione Coro a Coro Aps con il patrocinio dell’amministrazione locale. Non mancate all’appuntamento!

