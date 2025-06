Con intensità e in poche ore | come cambia il tempo Le previsioni di Sottocorona

Prevedere il tempo in poche ore può sembrare un’impresa ardua, ma l’attuale fase climatica ci regala sorprese sorprendenti. Con l’estate che si avvicina e le temperature che oscillano, molti si chiedono: è davvero in pausa? Paolo Sottocorona, in diretta da Omnibus, ci aggiorna sulle ultime previsioni, rivelando che, se da un lato le nuvole si stanno allontanando dal Nord, sul fronte delle piogge in Toscana, le incognite sono ancora tante. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

L'estate sarà presto in pausa? Questo è l'interrogativo che rimbalza nella testa di chi deve ancora pazientare per le ferie e desidera sapere se le temperature scenderanno in questo mese di giugno. Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha diffuso le ultime previsioni e spiegato che, innanzitutto, "le nuvole stanno lasciando il Nord" ma stanno scatenando "qualche pioggia" in Toscana. Il problema, però, non sta tanto nelle precipitazioni ma nella loro concentrazione. "Queste precipitazioni avvengono con intensità e in poche ore", ha scandito il meteorologo. Al Centro, nella giornata di oggi, "c'è qualche piccola zona di instabilità, con fenomeni isolati". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Con intensità e in poche ore": come cambia il tempo. Le previsioni di Sottocorona

In questa notizia si parla di: intensità - poche - previsioni - sottocorona

Previsioni Meteo di oggi di Paolo Sottocorona - 26/3/2025; Meteo - Nuova intensa perturbazione giovedì, porterà pioggia, temporali, grandine e vento forte. Ecco le zone più esposte; Previsioni Meteo di oggi di Paolo Sottocorona - 25/3/2025.