Con Fondazione Comoli Ferrari al via il primo progetto di terapia ricreativa sul territorio novarese

Fondazione Comoli Ferrari dà il via al primo progetto di terapia ricreativa nel territorio novarese, un'iniziativa che testimonia l'impegno della famiglia Ferrari nel sociale. Con passione e responsabilità, Anastasia, Paolo e Margherita, alla terza generazione, si dedicano a promuovere il benessere e l'inclusione attraverso questa innovativa proposta. Un passo importante che rafforza il loro impegno di lunga data, dimostrando come l'attenzione al sociale possa fare la differenza nella comunità.

"Come famiglia Ferrari siamo da sempre attenti al sociale, è un impegno che ci è stato trasmesso dalla nostra storia, e noi, Anastasia, Paolo e Margherita, terza generazione, abbiamo la volontà e la responsabilità di portarlo avanti". Lo ha dichiarato Anastasia Ferrari, presidente della.

