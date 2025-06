Comunicazione e tecnologia | la rivoluzione delle videocall

La comunicazione e la tecnologia stanno rivoluzionando il nostro modo di connetterci, e Home SetV è protagonista di questa trasformazione. Con tre brevetti internazionali, due software proprietari e un team giovane e globale, la startup milanese ha già conquistato clienti come Mediolanum, Istat, TIM, Colombini e Beretta. Ora, con un importante aumento di capitale di 5 milioni di euro, si prepara a espandersi rapidamente in Italia e oltre, portando innovazione e efficienza nel mondo delle videocall.

TRE BREVETTI internazionali, due software proprietari, un team giovane e globale e clienti come Mediolanum, Istat, TIM, gruppo Colombini e Beretta. Home SetV, la startup fondata a Milano al tempo del Covid, dopo cinque anni di crescita, avvia un nuovo percorso di espansione con l'obiettivo, grazie anche a un aumento di capitale da 5 milioni approvato dall'assemblea dei soci a fine maggio, di accelerare lo sviluppo in Italia e nei principali mercati europei e diventare il sistema operativo visivo per la comunicazione del lavoro. Home SetV si candida così a guidare la trasformazione determinata, spiega il presidente Giuseppe Mascitelli, da una nuova categoria tecnologica che sta emergendo nel mondo della comunicazione professionale.