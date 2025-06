Comtel supporta la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica al servizio della salute

Comtel, da oltre 20 anni protagonista nell’integrazione di sistemi ICT, rafforza il suo impegno a favore dell’innovazione nel settore della salute entrando a far parte di Fondazione Anthem – Advanced Technologies for Human-centered Medicine. Con questo importante passo, Comtel si inserisce nella governance della fondazione, collaborando con università, centri di ricerca e altre eccellenze, per promuovere la ricerca scientifica e sviluppare soluzioni innovative che migliorino la vita delle persone.

🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Comtel supporta la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica al servizio della salute

