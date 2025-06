Como ufficiale l'arrivo di Baturina | tutti i dettagli Fabregas | Ha la personalità per far accadere le cose nei momenti chiave

Il trasferimento di Martin Baturina al Como segna un nuovo capitolo emozionante per il club e i suoi tifosi. Con la sua personalità decisa e il talento innato, il giovane trequartista classe 2003 si prepara a fare la differenza sui campi italiani. Cinque anni di contratto senza clausole di recompra testimoniano l’investimento e la fiducia riposta nelle sue capacità . L’arrivo di Baturina promette di portare energia e innovazione alla squadra, aprendo nuove prospettive per la stagione.

Martin Baturina è ora ufficialmente un giocatore del Como. Cinque anni di contratto al trequartista classe 2003, con nessuna clausola di recompra. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: como - baturina - ufficiale - arrivo

Como, vicino l'accordo con Baturina della Dinamo Zagabria: chiesti 30 milioni - Come vicino all’accordo con Baturina per la Dinamo Zagabria, chiedendo 30 milioni. Il Como punta sempre più in alto.

Dopo giorni di trattative adesso è ufficiale: #Baturina è un nuovo giocatore del #Como. La scorsa estate #Pradè.. Vai su X

Il Como vuole un altro esterno dopo l'arrivo di Baturina. Occhi su Ezzalzouli. #Baturina #Como #Ezzalzouli #news Vai su Facebook

Como, ufficiale l’arrivo di Baturina dalla Dinamo Zagabria: il comunicato; Como, ufficiale l'arrivo di Baturina: tutti i dettagli. Fabregas: Ha la personalità per far accadere le cose nei momenti chiave; Calciomercato Como, arriva il primo colpo: fatta per Baturina.

Como, ufficiale l’arrivo di Baturina dalla Dinamo Zagabria: il comunicato - “ Il Como 1907 è lieto di annunciare la firma di un contratto preliminare con il calciatore croato Martin Baturina, che diventerà ufficialmente un giocatore lariano il 1° luglio 2025. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Baturina ha firmato col Como: cifre e dettagli del colpo dalla Dinamo Zagabria - Martin Baturina ha firmato il contratto che lo legherà al Como fino al 2030. Come scrive msn.com