Como residenti esasperati nella centralissima via Garibaldi | Siamo ostaggi di orde di ragazzini balordi e maranza

Come residenti esasperati nella centralissima via Garibaldi, ci troviamo a vivere un continuo stato di tensione, ostaggi di orde di ragazzini balordi e maranza. Questa strada, cuore pulsante del centro storico di Como, si trasforma ogni sera in un teatro di caos e insicurezza. Ma dietro il rumore e la confusione si nascondono problemi di ordine pubblico che minacciano la nostra qualità di vita quotidiana. Ecco ciò che voglio condividere...

Via Garibaldi, nel pieno centro storico di Como, è diventata un punto critico della movida cittadina. Ma per i residenti non è più solo questione di rumore: è un problema di ordine pubblico, sicurezza e vivibilità quotidiana. Un abitante della zona, che ha deciso di raccontare ciò che accade. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, residenti esasperati nella centralissima via Garibaldi: "Siamo ostaggi di orde di ragazzini balordi e maranza"

