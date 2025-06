Como punta all' Europa | Fabregas cerca rinforzi tra Italia e Spagna

Il Como si prepara a spingersi oltre i confini nazionali, con Fabregas che punta a rinforzare il team tra Italia e Spagna. Dopo l’arrivo di Baturina, il club lavora intensamente per costruire una rosa competitiva in chiave europea. Con la necessità di giocatori italiani e un mercato in fermento, il secondo portiere diventa una priorità : si pensa a Perin, Caprile o anche Audero. La corsa agli acquisti è aperta, e il sogno europeo si avvicina.

Dopo l'arrivo di Baturina, il Como sta lavorando su più fronti per allestire una squadra competitiva e provare a puntare all'Europa. Fabregas guarda al mercato spagnolo, ma la rosa necessita di giocatori italiani per regolamento, dopo il ritiro di Iovine e la probabile cessione di Dossena. Un secondo portiere da affiancare a Butez è la priorità : caccia a Perin della Juventus e Caprile del Napoli per sostituire Reina, mentre Audero verrà definitivamente ceduto al Palermo. Altri italiani nel mirino sono Andrea Carboni e Samuele Birindelli del Monza, ma anche Antonio Fiori, classe 2003 del Mantova che ricopre lo stesso ruolo di Iovine (esterno destro).

