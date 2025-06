Como dopo la conferma di Fabregas si punta all'Europa | per i bookie il 'sogno proibito' è Cristiano Ronaldo

Dopo la conferma di Fabregas, il Como si prepara a sognare in grande: l’Europa non è più un miraggio, ma un obiettivo concreto. I bookmaker stanno già scommettendo su Cristiano Ronaldo come il sogno proibito che potrebbe trasformarsi in realtà, dopo una stagione straordinaria. La squadra lombarda, determinata a fare il salto di qualità, punta ora a qualificarsi per le competizioni continentali, scrivendo un nuovo capitolo di successo nel suo history.

Como-Inter, formazioni ufficiali: Farris (via Inzaghi) conferma solo tre big! - Le formazioni ufficiali di Como-Inter sono state annunciate da Cesc Fabregas e Simone Inzaghi, con i nerazzurri determinati a vincere l'ultima partita di campionato, sperando in un passo falso del Napoli.

Como punta all'Europa: Fabregas cerca rinforzi tra Italia e Spagna - Dopo l’arrivo di Baturina, il Como sta lavorando su più fronti per allestire una squadra competitiva e provare a puntare all’Europa. msn.com scrive