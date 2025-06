Commissione sul canile disertata Sola M5S | Forse si vuole nascondere un disastro amministrativo

In un episodio che solleva più domande che risposte, la commissione Controllo e Garanzia del Comune di Pescara, chiamata a fare chiarezza sulla mancata realizzazione del nuovo canile comunale, è stata abbandonata da tutti i membri, lasciando intravedere forse un tentativo di nascondere un disastro amministrativo. Una situazione che rischia di compromettere non solo la trasparenza, ma anche il futuro di un servizio essenziale per la città.

Nuovo capitolo nella vicenda della mancata realizzazione del nuovo canile comunale: la commissione Controllo e Garanzia del Comune di Pescara, convocata lunedì 16 giugno per chiedere conto del progetto e del destino del finanziamento ministeriale, è stata completamente disertata da tutti i.

