Commissione parlamentare antimafia | entra la deputata ligure Ghio

parte di questa commissione cruciale per la lotta alle mafie. Con il suo impegno e la sua passione, Valentina Ghio si prepara a contribuire attivamente alla tutela della legalità e alla ricerca di soluzioni concrete contro le criminalità organizzate. Un passo importante per rafforzare il nostro impegno democratico e proteggere i cittadini italiani.

La deputata ligure e vicepresidente presidente del Partito Democratico alla Camera Valentina Ghio è entrata a far parte della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e associazioni criminali". "È per me un grande onore e una profonda responsabilità essere entrata a far.

