Commercio piacentino meno vendite nel primo trimestre | il fatturato cala più della media regionale

Il commercio piacentino affronta un inizio d’anno difficile: nel primo trimestre, le vendite sono diminuite dell’1,9%, superando la media regionale che si ferma all’1,4%. Questa contrazione segnala un settore in sofferenza, con un calo di fatturato pari a circa 249 milioni di euro rispetto alla media emiliano-romagnola. È un segnale chiaro che la ripresa richiede strategie innovative e una forte attenzione alle nuove sfide di mercato.

