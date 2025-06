Come trasformare quello zero spaccato in un 6 e poi in un 9 | tra valutazioni giudizi e annotazioni l’interessante lezione di Educazione al rispetto

In un mondo in rapida evoluzione, insegnare ai bambini a trasformare uno "zero spaccato" in un 6, e poi in un 9, rappresenta molto più di una semplice questione di numeri. È un'occasione per educare al rispetto, alla pazienza e alla crescita personale. Attraverso valutazioni, giudizi e annotazioni, si costruisce un percorso di apprendimento che va oltre i voti: è una vera lezione di vita. Scopri come questo processo può diventare un prezioso strumento di educazione al rispetto e alla responsabilità.

Il processo di insegnamento-apprendimento si attiva già con l’instaurarsi della relazione tra adulto e discente; il bambino sin dai primi giorni di scuola dell’infanzia si affida all’insegnante, quale figura adulta di riferimento nel contesto scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

