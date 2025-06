Come stanno cambiando l’economia e la gestione del risparmio? sabato 21 giugno 2025

Il mondo sta vivendo una rivoluzione silenziosa ma profonda nell’economia e nella gestione del risparmio. Non solo Trump, ma nuove dinamiche globali, tecnologie emergenti e tendenze innovative stanno plasmando il futuro finanziario. Sabato 21 giugno 2025, l’Auditorium Modernissimo di Nembro sarà il palcoscenico di un evento imperdibile: scopriremo insieme come queste trasformazioni influenzeranno le nostre scelte quotidiane e il nostro capitale. Un’occasione da non perdere per essere sempre un passo avanti.

NON SOLO TRUMP: COME STANNO CAMBIANDO L’ECONOMIA E LA GESTIONE DEL RISPARMIO?, evento sabato 21 giugno, Auditorium Modernissimo di Nembro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Come stanno cambiando l’economia e la gestione del risparmio?”, sabato 21 giugno 2025

In questa notizia si parla di: stanno - cambiando - economia - gestione

Dal Bancomat allo smartphone: come gli italiani stanno cambiando modo di pagare - Nel 2024, il panorama dei pagamenti ha subito una radicale trasformazione: per la prima volta, il valore dei pagamenti digitali ha superato quello in contante, raggiungendo 481 miliardi di euro e influenzando il 43% dei consumi nazionali.

Si racconterà un progetto educativo che ha coinvolto studenti, genitori e insegnanti in esperimenti pratici di gestione domestica sostenibile. Un viaggio tra economia familiare, ambiente e cittadinanza attiva. Vai su Facebook

Rifiuti: come cambia l'economia circolare con la nuova tracciabilità digitale; Intelligenza artificiale e diplomazia, come gli algoritmi stanno cambiando la politica internazionale; Black Friday Italia: i giovani spendono meno per un motivo sorprendente.

Ecco come i single stanno cambiando l’economia - Risultato: una nazione di single cambierà l’economia, prevedono gli esperti, perché automaticamente implica meno genitori e meno ... Segnala panorama.it

NASpi dimissioni volontarie, gli scenari lavorativi stanno cambiando con l’economia del Paese - In caso di dimissioni per giusta causa o licenziamento, il lavoratore può ricevere un sostegno economico che, pur essendo temporaneo, aiuta a gestire ... Riporta msn.com