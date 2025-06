Come sta Chantal Tonello la bimba rapita 13 anni fa e ritrovata in Ungheria

Dopo 13 anni di angoscia e speranza, il volto di Chantal Tonello, la bambina padovana rapita e ritrovata in Ungheria, radiografa un percorso di rinascita. Come sta oggi questa giovane donna che ha superato una delle prove più dure della sua vita? A svelarlo in un’intervista esclusiva, scopriamo il suo cammino di resilienza e speranza. Continua a leggere su Perizona.it.

chantal - tonello - bimba - anni

