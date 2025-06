Come si lavano i criceti | ecco perché fanno i bagni di sabbia

Scopri come prendersi cura al meglio dei tuoi piccoli amici e perché i bagni di sabbia sono fondamentali per il loro benessere. Ricorda, i criceti non devono essere lavati con acqua, ma la sabbia rappresenta un alleato naturale ed efficace. Approfondisci le tecniche corrette e scopri altri suggerimenti utili per garantire a il comfort e la salute dei tuoi criceti. Continua a leggere e diventa un vero esperto di cura animale!

I criceti, soprattutto quelli nani, usano la sabbia per farsi il bagno: si rotolano per rimuovere sebo e pelle morta, anche per questo on vanno lavati. La sabbia giusta può essere quindi un importante arricchimento ambientale che aiuta anche migliorare l'igiene personale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sabbia - criceti - lavano - ecco

