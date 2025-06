Come ha fatto la squadra che ha preso 132 gol in 19 partite a recuperare e giocarsi la salvezza | la surreale storia del Tuv Azarganuud

Nel cuore della Mongolia, il Tuv Azarganuud sta scrivendo una delle storie più incredibili del calcio. Dopo aver subito 132 gol in 19 partite, con sconfitte epiche come 1-20 e 0-21, sembra destinato a un capitombolo senza ritorno. Eppure, a soli due punti dalla salvezza diretta, questa squadra sfida ogni logica. Come hanno fatto a risalire la china e invertire le sorti di una stagione disastrosa? La risposta vi sorprenderà.

132 gol subiti in 19 partite, solo 19 fatti, sconfitte pesantissime – tra cui una per 1 a 20 e un'altra per 0 a 21 – ma a soli due punti dalla salvezza diretta. È lo stranissimo caso del Tuv Azarganuud, club che gioca in Serie A in Mongolia che nonostante un -113 di differenza reti è ancora in piena corsa salvezza. Ma come è possibile? Quante partite hanno vinto? E soprattutto come si è passati da 0 punti in 12 partite con sconfitte pesantissime a 16 in 7 match con la salvezza a portata di mano? Facciamo un passo indietro. Il Tuv Azarganuud è un club noto in Mongolia, che negli ultimi anni stava portando avanti un progetto in continuo crescendo: nel 2021 fu promosso dalla Serie B alla Premier League mongola.

