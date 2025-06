Come funzionerà Trump Mobile, la rete mobile del presidente Donald Trump? Questa innovativa iniziativa, gestita dalla famiglia Trump, si propone come un'alternativa ai tradizionali gestori di telecomunicazioni, indirizzando principalmente i consumatori conservatori. Con una strategia volta a offrire servizi di qualità e un approccio distintivo, Trump Mobile mira a conquistare un segmento di mercato già molto attento alle questioni di ideologia e fiducia. A tirare le fila della...

Una nuova rete mobile firmata dal Presidente USA: si chiamerà Trump Mobile e sarà un business gestito dalla famiglia Trump. Sarà “un’alternativa ai gestori tradizionali”, come spiegato da è arrivato dalla Trump Organization. Il target? I consumatori conservatori, proponendo un servizio wireless che si pone come alternativa ai principali fornitori di telecomunicazioni. Trump Mobile, il servizio di telefonia di Donald Trump. A tirare le fila della Trump Organization, in questa operazione, sono i figli del Presidente della Casa Bianca, Eric Trump e Donald Trump Jr. A dare l’annuncio di questa nuova impresa sono gli stessi figli che. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it