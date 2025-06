Come funzionava la truffa dei lingotti d’oro gli avvocati a Fanpage | Persi i risparmi di una vita

Una truffa ingegnosa e devastante ha mietuto vittime in tutta Italia: i lingotti d'oro della Global Consulting promettevano rendimenti mensili fissi del 4%, ma dietro questa facciata si nascondeva un inganno. Due avvocati, impegnati a difendere i loro clienti, svelano come funzionava questa truffa e come milioni di risparmi siano stati perduti. Scopriamo insieme i dettagli di questa frode che ha distrutto sogni e finanze.

Ecco come funzionava la truffa dei lingotti d'oro della Global Consulting che ha fatto migliaia di vittime: "Veniva promesso l'acquisto di oro da investimento e il suo deposito, a fronte di rendimenti mensili fissi di circa il 4 per cento, derivanti da presunti investimenti nel settore farmaceutico". Due avvocati che assistono diverse persone truffate raccontano tutto a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

