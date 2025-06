Come cambia il tabellone di Jannik Sinner a Halle con il forfait di Hurkacz | scenario differente verso i quarti

Jannik Sinner si prepara ad affrontare il primo turno di Halle 2025 contro Yannick Hanfmann, ma la sorpresa arriva dal forfait di Hubert Hurkacz: il suo ritiro apre di fatto un percorso più agevole verso le fasi finali, con Jesper De Jong che prende il suo posto come lucky loser. Questo scenario potrebbe cambiare le carte in tavola e favorire l’azzurro nella corsa alle semifinali. La domanda ora è: come influirà questa modifica sul cammino di Sinner?

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo domani contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno dell’ ATP 500 di Halle 2025. Nel frattempo è arrivata una notizia che potrebbe cambiare il percorso dell’azzurro nel torneo, con Hubert Hurkacz che ha dato forfait lasciando spazio al lucky loser Jesper De Jong e rendendo sulla carta più agevole il tabellone del numero 1 al mondo verso le semifinali. Il 23enne altoatesino, al debutto stagionale sull’erba dopo la recente dolorosa sconfitta in finale al Roland Garros con Carlos Alcaraz, entrerà però in rotta di collisione con l’imprevedibile kazako Alexander Bublik già agli ottavi in caso di vittoria su Hanfmann. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come cambia il tabellone di Jannik Sinner a Halle con il forfait di Hurkacz: scenario differente verso i quarti

