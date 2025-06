Coltivando l' integrazione | in città è nato un orto dove lavorano 15 minori stranieri

Nel cuore della città, nasce un orto speciale grazie al progetto “Coltivando l’integrazione – A scuola di giardinaggio”. Quindici minori stranieri non accompagnati, provenienti da Albania, Kosovo, Pashtu, arabo, Urdu, Farsi e Bengalese, lavorano insieme coltivando non solo piante, ma anche speranze e amicizie. Durante i due mesi di attività, hanno fatto passi da gigante nell’apprendimento dell’italiano, dimostrando che il verde può davvero essere il terreno fertile per l’integrazione e la crescita personale.

