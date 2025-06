Coltellate in una masseria di Capua | morto un 17enne feriti un uomo e una donna

Una tranquilla masseria di Capua si trasforma in scena di un dramma: un ragazzo di 17 anni perde la vita in una lite all'apparenza senza via d'uscita, mentre altri due feriti affrontano il ricovero. La comunità è sotto shock e le indagini sono appena iniziate per fare luce su questa tragedia che ha sconvolto l'intero paese. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante vicenda.

Un ragazzo di 17 anni √® stato ucciso a coltellate in una masseria di Capua, forse in una lite. Un altro uomo in codice rosso in ospedale, ferita anche una donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coltellate - masseria - capua - uomo

Notificati gli avvisi di garanzia ai due agenti della sezione investigativa del commissariato di Grottaglie che hanno arrestato, dopo un pericolosissimo conflitto a fuoco, Michele Mastropietro, l'uomo che ha ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie ed è rimast Vai su Facebook

Coltellate in una masseria di Capua: morto un 17enne, feriti un uomo e una donna; Lite nelle cucine di un ristorante: uomo ucciso a coltellate; Capua, lite a coltellate: morto un 17enne. Ferite altre due persone.

Coltellate in una masseria di Capua: morto un 17enne, feriti un uomo e una donna - Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso a coltellate in una masseria di Capua, forse in una lite. Lo riporta fanpage.it