Colpo nella notte al centro commerciale Divelto un bancomat caccia ai ladri

Una banda, composta da almeno tre malviventi, ha messo a segno un colpo audace nel cuore della notte al centro commerciale di Ariccia. Dopo aver divelto un bancomat all’interno del complesso, hanno legato lo sportello all’auto e sono fuggiti con il denaro. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando i residenti sgomenti e le forze dell’ordine sulle tracce di questi ladri esperti, decisi a far luce su questo blitz notturno.

In questa notizia si parla di: colpo - notte - centro - commerciale

