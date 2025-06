Colpo di scena sul giallo di Villa Pamphili a Roma | il killer ha dato un nome falso

Un colpo di scena sconvolge il mistero di Villa Pamphili: l’assassino della piccola di pochi mesi ha usato un falso nome, Francis Kaufmann, un documento valido ma truccato. Dopo anni di latitanza tra Malta, Russia, Italia e Grecia, le ultime piste portano sull’isola di Skiathos, dove è stato arrestato un uomo che, sorprendentemente, non è Rexal. La verità si fa più intricata di quanto si immagini…

Un documento del tutto valido, rilasciato nel 2019, ma con nome falso. Un passaporto con cui Francis Kaufmann, questo il vero nome dell’uomo che ha ucciso una bimba di pochi mesi a Roma, ha girato indisturbato per anni. Malta, Russia, Italia e Grecia le sue ultime mete. Il giallo di Villa Pamphili si arricchisce di un nuovo tassello: l’uomo fermato in Grecia, sull'isola di Skiathos, non è Rexal. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Colpo di scena sul giallo di Villa Pamphili a Roma: il killer ha dato un nome falso

Il giallo dell’uomo senza nome, l’appello: “Aiutateci a scoprire come si chiama” - A Roma, un mistero avvolge un senzatetto salvato dai servizi sociali: l'uomo, privo di nome e identità, suscita curiosità e preoccupazione.

