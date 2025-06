Colpo di scena sul caso di Villa Pamphili | il killer ha dato un nome falso

Un sorprendente colpo di scena scuote le indagini sul tragico caso di Villa Pamphili: l’uomo arrestato in Grecia per l’omicidio di una bambina di sei mesi si chiama Francis Kaufmann, non Rexal Ford come inizialmente sospettato. La scoperta, frutto della collaborazione tra la Procura di Roma e l’FBI, apre nuovi scenari e pone interrogativi su chi fosse il vero colpevole e le sue motivazioni. La verità sta emergendo lentamente, ma questa rivelazione potrebbe cambiare tutto.

L’uomo fermato in Grecia per l'omicidio di una bambina di sei mesi, trovata morta a villa Pamphili a Roma, si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford. L'accertamento è avvenuto nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma in cui sta avendo collaborazione con l’Fbi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Colpo di scena sul caso di Villa Pamphili: il killer ha dato un nome falso

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - colpo - scena

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

"Cosa abbiamo scoperto sul corpo della donna”. Giallo di Villa Pamphili, colpo di scena: verità spiazzanti Vai su Facebook

#SvelatoUnMisteroChocLeDueIdentitàDellUomoCoinvoltoNelCasoDellaBambinaDiRoma ## Il colpo di scena nei registri statunitensi Immaginate di scoprire che l'uomo fermato in Grecia per un tragico delitto ha un'identità segreta: nei documenti ufficiali degli Vai su X

L'uomo arrestato in Grecia per Villa Pamphili si chiama Francis Kaufmann: Rexal Ford era un nome falso; Delitto di Garlasco, spunta impronta mai repertata in casa Poggi: il colpo di scena e le ipotesi sulla traccia; Ong Mediterranea, colpo di scena nella spy story di Luca Casarini.

L'uomo arrestato in Grecia per Villa Pamphili si chiama Francis Kaufmann: Rexal Ford era un nome falso - Svelata l'identità dell'uomo accusato della morte della piccola di pochi mesi e di essere coinvolto anche in quella della madre ... Come scrive roma.corriere.it

Villa Pamphili, il vero nome di Rexal Ford è Francis Kaufmann | Le bugie e i depistaggi - Svelata l'identità dell'uomo accusato della morte della piccola di pochi mesi e di essere coinvolto anche in quella della madre ... Riporta msn.com