Colpo di scena nel caso di Villa Pamphili a Roma: il sospettato, inizialmente identificato come Rexal Ford, ha fornito un nome falso. L'uomo, fermato in Grecia per l'omicidio di una bambina di sei mesi trovata morta nel parco romano, si chiama in realtà Francis Kaufmann. Grazie alla collaborazione tra la Procura di Roma e l’FBI, emergono dettagli che potrebbero cambiare le sorti dell’indagine, lasciando tutti con il fiato sospeso.

L'uomo fermato in Grecia per l'omicidio di una bambina di sei mesi, trovata morta a villa Pamphili a Roma, si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford. L'accertamento è avvenuto nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma in cui sta avendo collaborazione con l'Fbi.

Perché hanno chiuso Villa Pamphilj a Roma? I cittadini sono furiosi - Villa Doria Pamphilj, un angolo verde vitale per i romani, è stato chiuso al pubblico per la terza volta in un mese per un vertice intergovernativo tra Italia e Grecia.

Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni arrestato in Grecia, è stato fotografato con la neonata in braccio due giorni prima del ritrovamento dei cadaveri della bambina e della madre a Villa Pamphili, a Roma Vai su Facebook

#SvelatoUnMisteroChocLeDueIdentitĂ DellUomoCoinvoltoNelCasoDellaBambinaDiRoma ## Il colpo di scena nei registri statunitensi Immaginate di scoprire che l'uomo fermato in Grecia per un tragico delitto ha un'identitĂ segreta: nei documenti ufficiali degli Vai su X

