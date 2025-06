Colpo di mercato per la Rugby Udine | Antonio Rizzi azzurro del Sei Nazioni torna a casa

Il ritorno di Antonio Rizzi, talento azzurro del Sei Nazioni, rappresenta un vero e proprio colpo di mercato per la Rugby Udine. Con la sua esperienza e sagacia tattica, il mediano d'apertura friulano si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia bordenese. Questo acquisto di altissimo livello conferma le ambizioni della squadra, pronta a puntare in alto e a conquistare importanti traguardi nel prossimo torneo.

Un ritorno eccellente per un obiettivo ambizioso. La Rugby Udine cala il suo asso per la prossima stagione: Antonio Rizzi, mediano d'apertura friulano classe 1998, vestirà nuovamente la maglia bianconera. Un acquisto di altissimo profilo che segna il primo, importantissimo passo verso una nuova. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Colpo di mercato per la Rugby Udine: Antonio Rizzi, azzurro del Sei Nazioni, torna a casa

In questa notizia si parla di: rugby - udine - antonio - rizzi

? La vendita dell'Udinese, la fine dell'era-Pozzo preoccupa i tifosi bianconeri, sul piano tecnico ma anche su quello dell'identità . di Dario Ronzoni Vai su Facebook

Colpo di mercato per la Rugby Udine: Antonio Rizzi, azzurro del Sei Nazioni, torna a casa; Zebre: rescisso consensualmente il contratto di Antonio Rizzi; Nuovo importante innesto per il Benetton Rugby: dal Petrarca arriva Antonio Rizzi.

Udine abbraccia il rugby, due test della Nazionale al Bluenergy Stadium - Quindici anni dopo aver sfidato gli Springboks Campioni del Mondo in carica sul prato dell’allora “Stadio Friuli” la Nazionale Italiana Rugby tornerà sul campo del rinnovato Bluenergy Stadium di Udine ... Lo riporta udinetoday.it

Rugby A 7, vittoria internazionale per Ateneo Udine - che compongono la squadra di rugby “Seven del Magnifico” per lo straordinario risultato raggiunto in questa esperienza internazionale». Come scrive nordest24.it