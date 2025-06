Colpo da maestro per Pioli a Firenze arriva la stella | affare in chiusura

Una mossa da vero genio quella di Stefano Pioli, che a Firenze potrebbe regalare un colpo di mercato destinato a far discutere. Con la qualificazione in Conference League ormai in cassaforte e la corsa europea ancora aperta, i toscani sono pronti a sorprendere: si tratta di un affare in chiusura che potrebbe rivoluzionare il centrocampo della Fiorentina, lasciando tutti senza parole. Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione da vero top!

La Fiorentina grazie a Stefano Pioli potrebbe mettere a referto un super colpo a centrocampo: ecco i dettagli La Fiorentina potrebbe piazzare un colpo che lascerebbe tutti senza parole. I toscani hanno agguantato la qualificazione in Conference League all’ultima giornata, scavalcando tra le altre la Lazio che il prossimo anno non prenderĂ pare alle coppe europee. (Lapresse) – tvplay.it I viola vorrebbero cercare di migliorare ulteriormente la propria rosa, magari con qualche acquisto d’esperienza. Mentre nelle altre cittĂ c’è poca fiducia per il nuovo arrivato e le sue condizioni, la Fiorentina non ha dubbi ed è pronta a piazzare un super colpo. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Colpo da maestro per Pioli, a Firenze arriva la stella: affare in chiusura

