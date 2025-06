Colpito dai crampi mentre fa il bagno in mare 40enne tratto in salvo

Un pomeriggio di relax si è trasformato in un'emergenza quando un uomo di 40 anni, colto da crampi improvvisi durante il bagno in mare, è stato salvato tempestivamente da un bagnino degli Angeli del Mare-Fisa. L'episodio, verificatosi nella splendida cornice del Lido delle Sirene a Pescara, evidenzia ancora una volta l'importanza della prontezza e dell'attenzione in acqua. La sicurezza in spiaggia resta una priorità imprescindibile, e questa vicenda ne è la testimonianza.

Un uomo colpito dai crampi mentre stava facendo il bagno in mare è stato salvato da un bagnino degli Angeli del Mare-Fisa nella giornata di venerdì 13 giugno. L'episodio è avvenuto nel tratto di mare antistante lo stabilimento balneare Lido delle Sirene nella zona della pineta di Pescara.

