colpito da una leggera ischemia mentre fa il bagno in mare soccorso un anziano

Un'onda di preoccupazione ha attraversato Pescara sabato 14 giugno, quando un anziano colpito da una lieve ischemia durante il bagno è stato prontamente soccorso. L'intervento tempestivo di un bagnino degli Angeli del mare, nel tratto antistante lo stabilimento Le Canarie, ha evitato conseguenze più gravi. La prontezza e il coraggio dimostrati ricordano quanto sia importante la presenza di personale qualificato in spiaggia.

