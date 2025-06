Colpiti e affondati | che visione Valentina Caruso in bikini

Valentina Caruso, con il suo bikini viola, ha catturato l’attenzione dei follower regalando un sorriso e un’immagine di sicuro impatto. La giornalista e conduttrice dimostra una versatilità sorprendente, passando con disinvoltura tra Sky Sport e Mamma Rai, lasciando tutti senza parole. La sua carica di talento, eleganza e spontaneità rende evidente che il suo successo non si limita al mondo del calcio, ma si estende ben oltre, confermando che...

La giornalista e conduttrice Valentina Caruso ha fatto un gran bel regalo ai follower: con il suo bikini viola ha decisamente spaccato. Dire che sia eclettica non renderebbe giustizia alla sua incredibile versatilità. Salta da Sky Sport a Mamma Rai con invidiabile disinvoltura, segno che ha un’attitudine spiccata per la televisione e che, soprattutto, il suo talento e la sua preparazione non si limitano al solo universo sportivo. Ma che, anzi, è talmente brava da poter fare di tutto un po’. La giornalista strega i follower: quanti like per le foto in bikini (Instagram) – Ilveggente.it Eppure, è nel panorama sportivo che è nata e cresciuta Valentina Caruso, che con quasi 200mila follower è una delle giornaliste più popolari del Bel Paese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it