Colpiti centri comando Forza Quds a Teheran Continua l' attacco dell' esercito israeliano

In un’azione decisa, l’esercito israeliano ha colpito i centri di comando della Forza Quds a Teheran, considerata una delle principali minacce alla sicurezza regionale. I jet militari hanno colpito strutture strategiche utilizzate per pianificare attacchi terroristici contro Israele, segnando un passaggio importante nella tensione in Medio Oriente. Questa escalation potrebbe avere conseguenze serie, portando a nuovi sviluppi in un quadro già fragile e complesso.

I jet dell'aeronautica militare hanno attaccato i centri di comando della Forza Quds, una componente del Corpo delle Guardie delle rivoluzione islamica. I centri colpiti venivano utilizzati "per pianificare attacchi terroristici contro Israele".

Il portavoce dell'Idf ha dichiarato in un briefing in diretta che l'aviazione israeliana ha colpito oltre 40 obiettivi nell'area di Teheran, inclusi centri di comando e infrastrutture strategiche.

Iran: Idf, 'colpiti centri comando Guardie Rivoluzionarie iraniane a Teheran'; Un'altra notte di guerra, tra missili e bombe centinaia di morti. Uccisi 14 scienziati iraniani - Iran: appello del presidente Pezeshkian all'unità nazionale.

Idf, colpite 2 scuole usate come centri di comando a Gaza - che venivano utilizzate dai miliziani come "nascondiglio e come centro di comando da cui venivano pianificati ed eseguiti attacchi contro le truppe dell'esercito israeliano".