colpita a padellate sul volto dal marito durante una lite

Una tranquilla serata di famiglia si è trasformata in un dramma quando, durante una lite furiosa, un marito ha colpito ripetutamente la moglie con una padella davanti ai figli minori. L'intervento tempestivo della polizia nella zona di Finocchio-Rocca Cencia ha evitato il peggio, portando all'arresto dell'uomo. Un episodio che riaccende i riflettori sulla pericolosità delle tensioni domestiche e sull'importanza di intervenire prontamente.

Una lite in famiglia è degenerata nella periferia est della Capitale. Un uomo ha colpito più volte in faccia la moglie con una padella durante una lite davanti ai figli minori. L'uomo, è stato arrestato dalla polizia che è intervenuta nella zona di Finocchio-Rocca Cencia, per una lite in.

