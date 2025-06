Colpisce la moglie in faccia con una padella davanti ai bambini e la manda in ospedale

Una scena agghiacciante che ha lasciato la comunità senza parole: un uomo ha aggredito brutalmente la moglie davanti ai loro figli, colpendola con una padella e costringendola a ricorrere alle cure mediche. Un episodio di violenza domestica che solleva ancora una volta il tema della tutela e della sicurezza delle vittime. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda sconvolgente.

Ha aggredito la moglie davanti ai figli, minacciandola e colpendola in faccia con una padella fino a mandarla in ospedale. Arrestato il marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

