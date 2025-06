Color Run in 350 di corsa per Avis tra musica e allegria

Un’esplosione di allegria e colore ha invaso il cuore di Castelfranco con la Color Run ’tutti colorati per Avis 2.0’. Oltre 350 partecipanti, sfidando il caldo afoso, hanno corso tra musica e spruzzi di vivaci colori lungo due percorsi di 3 e 5 km, uniti dalla voglia di solidarietà. Un evento gioioso che ha coinvolto grandi e bambini, grazie anche all’impegno di circa 70 volontari di Avis Provinciale.

Sono stati trecentocinquanta i partecipanti alla Color Run ’tutti colorati per Avis 2.0’ che, incuranti del caldo torrido, hanno invaso domenica 15 giugno le vie del centro di Castelfranco su due percorsi di 3 e 5 km tra musica e getti di colore che li hanno cosparsi dalla testa ai piedi. Una kermesse all’insegna dell’allegria per grandi e bambini, riuscita anche grazie alla discesa in campo di circa 70 volontari di Avis Provinciale, Avis Castelfranco, Protezione Civile e Croce Blu che hanno garantito il perfetto svolgimento della manifestazione. La festa ’di tutti i colori’ era promossa da Avis Provinciale Modena insieme al Comune di Castelfranco e Manitou Italia con il supporto organizzativo di Holi Splash, nell’ambito dello Slide Festival di Ca’ Ranuzza e in concomitanza con la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Color Run, in 350 di corsa per Avis tra musica e allegria

