cologno arriva il giro di vite sulla movida multe fino a 450 euro per gli schiamazzi

L’amministrazione dà una stretta sulla movida, soprattutto sul consumo di bevande alcoliche d’asporto e all’aperto. Nei giorni scorsi, il consiglio comunale ha approvato una modifica al regolamento della polizia locale. Sono state previste multe fino a 450 euro nei casi in cui l’abuso porti con sé schiamazzi, disturbo della quiete pubblica in orari notturni e pericoli per la sicurezza urbana. Tra le novità introdotte c’è anche il divieto di vendita e di somministrazione itinerante, con i food truck, entro 300 metri di distanza dai parchi cittadini. "Ora le forze dell’ordine hanno uno strumento importante per intervenire in situazioni di criticità - ha sottolineato l’assessore alla polizia locale Alessandro Del Corno - Si tratta di un passo in avanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it