Colleferro Lunedì 16 Giugno alle 18,30 in Biblioteca comunale presentazione del libro L’Amore non lo vede nessuno di Giovanni Grasso

Se siete alla ricerca di un’occasione per immergervi in una lettura coinvolgente e scoprire le emozioni nascoste tra le pagine, non perdete l’appuntamento di lunedì 16 giugno alle 18:30 alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro. In questa occasione, verrà presentato il libro “L’Amore non lo vede nessuno” di Giovanni Grasso, un’opera che promette di catturare il cuore di ogni lettore e di stimolare riflessioni profonde sulla vita e le emozioni.

Colleferro. Numerose presenze all'assemblea organizzata al Mercato Coperto dal comitato colleferrino per il "Si" al referendum dell'8 Giugno - A Colleferro si sono moltiplicate le presenze all'assemblea organizzata dal Comitato colleferrino al Mercato Coperto, a sostegno del "Sì" al referendum dell'8 giugno.

Presentazione del libro "Contro i giganti" di Massimiliano Vucetich Sabato 7 giugno 2025 alle ore 17:30 Biblioteca Comunale Riccardo Morandi Un viaggio nelle ombre del potere italiano: da Calciopoli a Lady ASL, dalla P3 alla vicenda Consip fino allo

Colleferro. Nell'Aula di Alta Formazione della biblioteca comunale, il Premio Codezen consegnato a Giorgia Cardinali dell'Itis Cannizzaro; Colleferro, presentazione del libro "Contro i giganti" di Massimiliano Vucetich: un viaggio nelle ombre del potere; Colleferro si tinge di noir: Emma Saponaro presenta Il Gufo.

Colleferro. Nell'Aula di Alta Formazione della biblioteca comunale, il Premio Codezen consegnato a Giorgia Cardinali dell'Itis Cannizzaro - COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 5 Giugno, nell'aula di Alta Formazione della Biblioteca comunale "Riccardo Morandi" di Colleferro è stato consegnato il "Premio Codezen".

Colleferro. Biblioteca comunale "Riccardo Morandi". Venerdì 30 Maggio, alle ore 17,30, presentazione del libro di Gianluca Peciola "La Linea del Silenzio" - (Cronache Cittadine) COLLEFERRO – Il prossimo 18 Giugno, dalle ore 10 alle ore 14 presso Piazza dei Cosmonauti a Colleferro si terrà la prima ed interessante iniziativa dedicata al lavoro