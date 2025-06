Collanina strappata dal collo dell' anziano | uomo e donna pregiudicati denunciati

Un gesto di inciviltà che ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità di Volterra. Due stranieri, entrambi pregiudicati e senza fissa dimora, sono stati denunciati dai Carabinieri per aver strappato una collanina dal collo di un anziano. Un episodio che mette in luce la necessità di vigilanza e solidarietà, affinché simili situazioni non si ripetano e la sicurezza dei cittadini possa essere garantita.

I Carabinieri della Stazione di Volterra hanno denunciato in stato di libertà due pregiudicati, un uomo e una donna, 30enni stranieri e senza fissa dimora, ritenuti responsabili di un furto con strappo ai danni di un anziano: lo scorso 8 aprile scorso, nella prima periferia di Volterra, avrebbero. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Collanina strappata dal collo dell'anziano: uomo e donna pregiudicati denunciati

