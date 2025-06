Colata di fango e roccia invade la strada persone intrappolate nelle case

Un'improvvisa colata di fango e rocce ha trasformato una tranquilla serata estiva in un incubo. La valle, sconvolta da un boato e lampi tempestosi, si è vista travolta da acqua, detriti e distruzione. Le abitazioni sono diventate trappole, i residenti si sono aggrappati alla speranza di salvezza ai piani superiori. Un dramma che rivela quanto la natura possa essere potente e imprevedibile. Leggi anche: Elicottero ...

Un improvviso boato ha squarciato la tranquillità di una serata estiva, seguito dal fragoroso franare delle pietre e dai lampi di un temporale appena passato. In pochi istanti, un’ondata di distruzione ha travolto la valle, con acqua, terra e detriti che si sono abbattuti sulle abitazioni. All’interno delle case, le luci tremavano, mentre alcuni abitanti cercavano rifugio ai piani superiori, confusi dal crescente fragore. Leggi anche: Elicottero si schianta, morte 7 persone a bordo: la triste scoperta Il caos è stato accompagnato dal suono delle sirene e delle voci concitate dei soccorritori. Un’intera comunità è rimasta in balia della natura, mentre una delle principali arterie stradali del territorio cedeva sotto la pressione del fango e dei detriti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Colata di fango e roccia invade la strada, persone intrappolate nelle case

In questa notizia si parla di: case - colata - fango - roccia

Frana a Cadore, colata di roccia sull'Alemagna: persone intrappolate nelle case, chiusa la strada per Cortina. Lì nel 2009 morirono 2 persone - Il Cadore si trova di nuovo sotto il segno della natura impetuosa: una massiccia frana a Cancia ha causato danni significativi, intrappolando persone nelle loro case e costringendo la chiusura della strada per Cortina L236.

Colata di roccia e fango invade statale 51 di Alemagna in Cadore. Persone bloccate nelle case Vai su X

Un’altro aggiornamento da Blatten, Vallese, dove la situazione rimane critica dopo la colata In queste incredibili foto aeree si nota l’ampiezza dell’area coinvolta nell’evento franoso partito a quasi 3400 m sul Klein Nesthorn. Nuove stime quantificano in 5 mil Vai su Facebook

Colata di roccia e fango invade statale 51 di Alemagna in Cadore. Persone bloccate nelle case; Colata di roccia e fango invade la statale 51 di Alemagna in Cadore: evacuate alcune case; Frana in Cadore, rocce e fango sulla strada per Cortina dopo il temporale: abitanti intrappolati nelle case.

Colata di roccia e fango invade statale 51 di Alemagna in Cadore. Persone bloccate nelle case - Una grossa colata detritica, staccatasi dalle pendici dell' Antelao, in Cadore, ha invaso stasera la statale 51 di Alemagna - repubblica.it scrive