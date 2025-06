Coima sgr acquisisce il debito del Grand Hotel des Bains per un restauro completo

Coima SGR ha concluso un accordo strategico per acquisire il debito del prestigioso Grand Hotel des Bains, simbolo di Venezia. Questa operazione apre le porte a un ambizioso progetto di restauro e ammodernamento, finanziato dal nuovo Coima Des Bains Fund, che coinvolge investitori di rilievo. Un intervento che trasformerà il lussuoso hotel in un punto di riferimento ancora più splendente sul Lido, rispettando la storica eleganza e modernità della città .

Coima sgr ha finalizzato un accordo con gli istituti di credito per l'acquisto del 100% del debito pregresso dello storico Grand Hotel des Bains, aprendo così la strada al completo restauro del famoso hotel del Lido di Venezia. Il progetto di restauro e ammodernamento dell'Hotel des Bains sarà finanziato attraverso Coima Des Bains Fund, un nuovo veicolo di investimento partecipato pariteticamente da Coima Esg City Impact Fund, il più grande fondo nazionale italiano di rigenerazione urbana, partecipato da investitori istituzionali tra cui Cassa Forense, Enpam, Inarcassa, Cassa dei Commercialisti, Intesa Sanpaolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Padova e Rovigo, Fondo Pensione Monte dei Paschi di Siena e Fideuram Vita, e da Eagle Hills, società di sviluppo e investimento immobiliare con sede ad Abu Dhabi, guidata da Mohamed Alabbar, presidente e fondatore di Emaar. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Coima sgr acquisisce il debito del Grand Hotel des Bains per un restauro completo

In questa notizia si parla di: coima - hotel - bains - restauro

Accordo Coima e banche, rinasce Hotel de Bains a Venezia; Venezia Lido, il rilancio dello storico hotel Des Bains chiesto da Vittorio Sgarbi ancora fermo al palo: manca; Coima sul Des Bains: «Investimento da 100 milioni per la ristrutturazione».

Coima sgr acquisisce il debito del Grand Hotel des Bains per un restauro completo - Coima sgr finalizza l'accordo per il restauro del Grand Hotel des Bains al Lido di Venezia, in partnership con Eagle Hills. Riporta msn.com