Coez live al Palapartenope di Napoli

Preparatevi a un'esperienza indimenticabile: Coez approda sui palchi italiani con il suo nuovo album 1998, portando energia e emozioni direttamente nel cuore dei suoi fan. Dopo i sold out londinesi, l'artista si prepara a conquistare Napoli e non solo, regalando performance chelasceranno il segno. La musica di Coez torna a vivere dal vivo, pronta a intrecciare ricordi e nuove canzoni in un viaggio unico. Non perdete l'occasione di essere parte di questo evento straordinario.

Dopo il successo dei tre concerti sold out di Londra (l'1 giugno al Dingwalls, il 2 giugno al Jazz Caf√® e il 3 giugno al The Dublin Castle), da novembre Coez sar√† live sui palchi dei principali palazzetti d'Italia per portare dal vivo i brani del suo prossimo album 1998 in uscita venerd√¨ 13. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ¬© Napolitoday.it - Coez live al Palapartenope di Napoli

Coez torna ad esibirsi dal vivo con un nuovo tour nei palasport! 12 novembre 2025 | Ancona, Palaprometeo 14 novembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport 20 novembre 2025 | Napoli, Palapartenope 22 novembre 2025 | Bari, Palaflorio 29 nove

