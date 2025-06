Cocktail unici ideati da Angelo Boscolo una domenica speciale da Turetta Ca’ Bianca

Scopri un’esperienza unica dedicata a veri estimatori di gusto: domenica 29 giugno 2025, Turetta Ca' Bianca di Cinto Euganeo ti invita a un evento speciale in cui Angelo Boscolo ha ideato cocktail esclusivi. Dalle 11 alle 18, lasciati conquistare da creazioni originali a base di Serprino e Fior d’Arancio, accompagnate da un delizioso pranzo agrituristico. Un’occasione imperdibile per brindare in un’atmosfera autentica e raffinata, rendendo questa giornata davvero indimenticabile.

Domenica 29 giugno 2025 l'Azienda Vitivinicola Turetta Ca' Bianca di Cinto Euganeo propone, oltre al consueto servizio agrituristico con pranzo, un'imperdibile giornata all'insegna dell'aperitivo: dalle 11 alle 18 si potranno degustare cocktail originali a base di Serprino e Fior d'Arancio.

Cocktail unici ideati da Angelo Boscolo, una domenica speciale da Turetta Ca’ Bianca il 29 giugno 2025; Alessio Turetta va alla finale Opihr World Advenuture Cocktail Competition.

