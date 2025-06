Cocaina e soldi nascosti nell' auto | arrestato 28enne

In un'operazione che ha sconvolto la città, la polizia ha arrestato un 28enne marocchino trovando cocaina e una notevole somma di denaro nascosta nell’auto. Questa vicenda mette in luce come il fenomeno dello spaccio si intrecci con illeciti patrimoni, evidenziando la determinazione delle forze dell’ordine nel smantellare reti criminali e garantire la sicurezza pubblica. La lotta contro la droga continua, ma casi come questo dimostrano quanto sia importante rimanere vigili e decisi nel contrasto a tali illeciti.

Arrestato dalla polizia un cittadino di nazionalità marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, nel primo pomeriggio di giovedì 12 giugno, nel corso di un’attività di Polizia finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Cocaina e soldi nascosti nell'auto: arrestato 28enne

