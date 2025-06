Cnpr forum giustizia più veloce ed efficiente a tutela di cittadini e imprese

Il CNPR Forum sulla giustizia si conferma un’occasione fondamentale per discutere di un sistema più veloce ed efficiente, a tutela di cittadini e imprese. Tra interventi di rilievo, Tommaso Miele sottolinea la necessità di una rivoluzione culturale, mentre Fulvio Baldi evidenzia le criticità della riforma attuale. Franco Massi mette in guardia sui rischi di giudizi affrettati, e Francesco Paolo Sisto celebra il rispetto degli obiettivi del PNRR. È il momento di riflettere sulle sfide e le opportunità del nostro sistema giudiziario.

Tommaso Miele: "Rivoluzione culturale per giungere all'umanizzazione", Fulvio Baldi: "La 'Riforma' non va verso la giusta direzione", Franco Massi: "Sistema Paese Italia complicato, no a giudizi affrettati" e Francesco Paolo Sisto: "Rispettati gli obiettivi fissati dal Pnrr".

