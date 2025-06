CMcom – Como ufficiale l’arrivo di Baturina | tutti i dettagli Fabregas | Ha la personalità per far accadere le cose nei momenti chiave | Primapagina

Il mondo del calcio si infiamma con l’arrivo di Martin Baturina al Como, un trasferimento ufficiale che promette scintille. Con Fabregas che sottolinea la sua personalità da leader nei momenti decisivi, è il momento di scoprire tutti i dettagli di questa operazione di mercato. La nuova avventura di Baturina al Como segnerà senza dubbio un capitolo affascinante: preparatevi a seguirne ogni sviluppo.

2025-06-16 13:10:00

Como, ufficiale l'arrivo di Baturina: tutti i dettagli. Fabregas: "Ha la personalità per far accadere le cose nei momenti chiave"

Martin Baturina è ora ufficialmente un giocatore del Como. Cinque anni di contratto al trequartista classe 2003, con nessuna clausola di recompra prevista nell'accordo. Il Como ha (e avrà) pieni poteri sul cartellino di Baturina, visti i 25 milioni spesi fra i 18 di base fissa e i 7 di bonus.