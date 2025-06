Claudio Casisa ex volto de I Soldi Spicci | Dopo dieci anni di convivenza mi sono ritrovato single e disoccupato

Dopo un decennio di convivenza, Claudio Casisa si trova ora a navigare tra nuove sfide e incertezze, cercando di reinventarsi come uomo e professionista. La sua storia √® un esempio di resilienza e rinascita, dimostrando che anche nei momenti pi√Ļ difficili √® possibile riscoprire se stessi e tracciare un nuovo cammino. Scopri come Claudio affronta questa fase di transizione e quale insegnamento pu√≤ trarne chi si trova in una situazione simile.

Claudio Casisa, fondatore di quello che fu il duo comico de I Soldi Spicci, da quando si √® lasciato la compagna Annandrea Vitrano ha dovuto ripensare alla sua vita adattandola alle esigenze dei single, incontrando non poche difficolt√†. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Claudio Casisa: ¬ęVissero tutti felici e contenti non esiste. La societ√† √® pensata per due, e noi single? Soli non significa persi, ma liberi¬Ľ - Claudio Casisa ci guida in un viaggio tra emozioni e rinascite con il suo podcast "Vado a sopravvivere da solo".

