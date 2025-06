Classifica film al botteghino 9 giugno – 15 giugno

Scopri la classifica dei film più amati dal pubblico italiano nella settimana dal 9 al 15 giugno. Tra emozionanti avventure, risate e colpi di scena, i cinema italiani sono invasi da pellicole che catturano il cuore di grandi e piccini. Ecco cosa ha conquistato le sale in questa settimana, un mix imperdibile di generi e storie che non puoi perderti. Preparati a scoprire quale film ha dominato il botteghino!

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 9 giugno al 15 giugno. 1 Dragon Trainer. Regia: Dean DeBlois Cast: Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Gerard Butler Azione, Avventura, Commedia, Stati Uniti, Gran Bretagna 2025, 125 min. 2 Lilo & Stitch. Regia: Dean Fleischer-Camp Cast: Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Tia Carrere, Courtney B. Vance Avventura, Azione, Stati Uniti 2025, 108 min. 3 Ballerina. Regia: Len Wiseman Cast: Togo Igawa, James Beaumont, Jackson Spidell, Anna Schmidtmajerová Azione, Thriller, Stati Uniti 2025, 125 min.

