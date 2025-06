Clara non è più fidanzata | l’indiscrezione bomba dopo le voci sul presunto flirt con Fedez

Scandalo nel mondo dello spettacolo: Clara, ex fidanzata di Jacopo Neri, avrebbe messo fine alla loro relazione di due anni, ma niente a che vedere con Fedez. A svelare la bomba, la giornalista Grazia Sambruna, sottolineando che Clara avrebbe ormai voltato pagina con uno dei ballerini del suo corpo di ballo. La curiositĂ ora si concentra sul nuovo amore: chi sarĂ il fortunato?

Clara non sarebbe piĂą fidanzata con Jacopo Neri ma Fedez non c’entrerebbe nulla. A lanciare l’indiscrezione bomba è la giornalista Grazia Sambruna che su MowMag scrive: “Clara si sarebbe lasciata, da circa tre settimane, col fidanzato storico Jacopo Neri, dopo due anni di relazione. Ma Fedez non c’entrerebbe assolutamente nulla in questa separazione, anzi.”. La cantante, infatti, avrebbe perso la testa per uno dei ballerini del corpo di ballo che lei troverebbe “molto bono”. Nei giorni scorsi si era parlato spesso di un possibile flirt tra i due cantanti, che hanno collaborato alla hit estiva Scelte stupide, con la foto di un presunto bacio tra i due pubblicata su Chi che aveva mandato su tutte le furie Clara, la quale sui social aveva scritto: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “Clara non è piĂą fidanzata”: l’indiscrezione bomba dopo le voci sul presunto flirt con Fedez

In questa notizia si parla di: clara - fedez - fidanzata - indiscrezione

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti piĂą audaci.

Sui social impazzano i rumors di gossip su Fedez e Clara Soccini. I due cantanti 35 anni lui, 25 lei nelle scorse settimane hanno lanciato il singolo “Scelte stupide”. L’uscita del brano sembrava aver messo fine alle insistente voci di un avvicinamento tra i due l Vai su Facebook

Clara non è più fidanzata. L'indiscrezione bomba sulla cantante (e le parole su Fedez); «Clara e Jacopo Neri si sono lasciati da tre settimane». Il ruolo di Fedez e il ballerino «molto bono» del suo; Clara, l’indiscrezione: “Single da settimane”. La verità sulla frecciatina a Sarah Toscano.

Clara torna single, sarebbe finita con Jacopo: il ruolo di Fedez nella rottura - Clara è tornata single: è finita la storia con Jacopo. Da msn.com

La cantante si sarebbe lasciata con il suo fidanzato storico - La cantante si sarebbe lasciata con il suo fidanzato storico ... tpi.it scrive