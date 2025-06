Clara e Fedez fidanzati? Macché lei non prova alcuna attrazione fisica | ecco la verità sul fidanzato

L'estate 2024 si infuoca di nuovi gossip: tra indiscrezioni, meme ironici e voci insistenti, il presunto flirt tra Clara e Fedez ha catturato l'attenzione di tutti. Le speculazioni si susseguono, alimentate da paparazzi e commenti sui social, mentre Clara smentisce con sarcasmo. Ma cosa c'è di vero dietro queste chiacchiere? Ecco la verità sul loro legame e le dinamiche che lo circondano.

Tra indiscrezioni, meme ironici e voci sempre più insistenti, il presunto flirt tra Clara e Fedez si è trasformato in uno dei gossip più chiacchierati dell'estate. Tutto è partito da un paparazzo convinto di averli colti in un momento d'intimità, ma mentre l'artista milanese ha mantenuto il silenzio, Clara ha smentito più volte, anche con un pizzico di sarcasmo. Tra chi parla di "giravolte" e chi tira in ballo un fidanzato ignaro del presunto tradimento, la verità – secondo fonti ben informate – sembra essere molto diversa. Niente passione segreta, nessuna relazione clandestina, anzi: Clara, a quanto pare, non avrebbe mai provato alcuna attrazione per Fedez.

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide - Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

